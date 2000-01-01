17.06 13:50 MIGnews.com

IKEA в Бейт-Шемеш: решение суда по работе филиала

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Новый филиал IKEA недалеко от Бейт-Шемеша может продолжить работу в полном объеме, несмотря на нарушения строительного проекта.Соответствующее решение вынес окружной суд Иерусалима 17 июня."Одна из главных проблем в борьбе с нарушениями закона в строительной сфере заключается в запоздалом реагировании местных властей. Санкции, которые можно было и правильно было бы применить на ранних этапах строительства, исключительно сложно реализовать по прошествии времени", – сказал судья Александр Рон.По его словам, судебное разбирательство по поводу незаконного строительства будет продолжено. Тем не менее, закрытие работающего предприятия нанесло бы ощутимый ущерб сотням семей работников филиала.Напомним, часть филиала была возведена без разрешения на строительство. Проверка, проведенная в феврале 2020 года, выявила, что площадь в 8,5 тысяч квадратных метров превышает разрешенную.