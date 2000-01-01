Крупнейший банк Европы уволит 35 тысяч сотрудников
Крупнейший банк Европы, британский HSBC возобновил план масштабных сокращений, которые коснутся десятков тысяч сотрудников.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо генерального директора Ноэля Куинна.
В среднесрочной перспективе под сокращения попадут 35 тысяч человек. Кроме того, планируется почти полностью остановить набор нового персонала.
На соответствующие меры один из самых больших финансовых конгломератов мира идет из-за экономических потерь, связанных с пандемией коронавируса COVID-19. По словам Куинна, массовое увольнение сотрудников было лишь вопросом времени.