17.06 12:23 MIGnews.com

Тяжелейший удар по экономике Израиля

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Израильские СМИ публикуют данные центрального бюро статистики, демонстрирующие, что эпидемия коронавируса нанесла тяжелейший удар по экономике Израиля.Основной экономический показатель - ВНП демонстрирует самое стремительное снижение с 1995 года. Именно тогда в Израиле начали исчислять ВНП в соответствии с международными стандартами.В первом квартале 2020 года ВНП снизился на 6,8% - по сравнению с приростом в 4,6% в четвертом квартале 2019.Снижение ВНП также обусловлено введением “зеленого налога” на импорт автомобилей с апреля текущего года.Массовые увольнения и выход в неоплачиваемые отпуска крайне негативно отразился на индексах потребления. Потребление (без учета резкого падения импорта автомобилей) сократилось на 16,1%.Частное потребление сократилось на 20,2% . Наиболее резкое падение отмечается в секторе услуг - он сжался на 33,4%, в первую очередь из-за прекращения международных авиаперевозок, международного туризма, культурных мероприятий и концертов.С другой стороны, потребление продовольствия, напитков и табака увеличилось на 5%.Расходы на покупку одежды, обуви, домашнего текстиля сократились на 31,7%, причем расходы на одежду - на 35,9%.Расходы на товары длительного пользования сократились на 53,4%. Расходы на покупку автомобилей сократились на 86,3% - после того, как в последнем квартале 2019 года увеличились на 32,5%, в преддверии введения нового налога. расходы на покупку мебели и ювелирных украшений сократились на 32,5%.Государственные расходы в первом квартале сократились на 10,8%, что отражает сокращение расходов как в гражданском. так и в военном секторе.Расходы на строительство, закупку оборудования и транспортных средств сократились на 20,3%. Инвестиции в продукты интеллектуальной собственности упали на 23%.