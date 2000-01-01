17.06 12:11 MIGnews.com

Инвестиции в финтех Израиля рекордно выросли

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Инвестиции в финансовые технологии Израиля выросли до рекордных 1,8 млрд долларов в 2019 году.Об этом свидетельствует отчет Start-Up Nation Central (SNC).Таким образом, инвестиции выросли на 107% за год и на 300% за последние пять лет.Израиль занимает пятое место по вкладам иностранных инвесторов в финтех после Китая, США, Великобритании и Индии. На его долю приходится 5,1% мировых инвестиций в этой сфере.Так, шесть финтех-компаний в 2019 году привлекли свыше 100 миллионов долларов. В их числе компания онлайн-страхования Lemonade, которая привлекла 300 миллионов долларов, и стартап Next Insurance – 250 миллионов долларов.