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Инвестиции в финтех Израиля рекордно выросли | Фото:17.06 12:11   MIGnews.com

Инвестиции в финтех Израиля рекордно выросли

Инвестиции в финансовые технологии Израиля выросли до рекордных 1,8 млрд долларов в 2019 году.

Об этом свидетельствует отчет Start-Up Nation Central (SNC).

Таким образом, инвестиции выросли на 107% за год и на 300% за последние пять лет.

Израиль занимает пятое место по вкладам иностранных инвесторов в финтех после Китая, США, Великобритании и Индии. На его долю приходится 5,1% мировых инвестиций в этой сфере.

Так, шесть финтех-компаний в 2019 году привлекли свыше 100 миллионов долларов. В их числе компания онлайн-страхования Lemonade, которая привлекла 300 миллионов долларов, и стартап Next Insurance – 250 миллионов долларов.


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