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Coca-Cola  увольняет 150 работников 17.06 10:39   MIGnews.com

Coca-Cola  увольняет 150 работников

Израильское отделение концерна Coca-Cola намерено уволить 150 работников.

Решение принято после того, как доходы компании сократились более чем на 40% - из-за массового закрытия кафе, ресторанов и банкетных залов.

В Coca-Cola на сегодняшний день работает 3000 человек. 600 были отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за кризиса коронавируса  в апреле. Большинство из них вернется на рабочие места до конца июня.

Coca-Cola стала одной из главных жертв коронавируса и связанных с эпидемией ограничений. Даже сегодня, после того, как правительство разрешило возобновление работы кафе и ресторанов, доходы компании - на 20% меньше, чем они были до кризиса. Это происходит из-за того, что часть ресторанов обанкротилась, а оставшиеся заказывают куда меньше продукции компании. Предполагается, что до 30% израильских кафе и ресторанов не возобновят свою работу после кризиса - и это прямо бьет по доходам Coca-Cola.

В дополнение к этому полностью остановлены отрасли, в которых традиционно было велико потребление продуктов Coca-Cola - кинотеатры, концерты, и международные авиаперевозки.


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