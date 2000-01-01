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Газовые споры: Египет согласен выплатить Израилю $500 млн 17.06 21:41   MIGnews.com

Газовые споры: Египет согласен выплатить Израилю $500 млн

Египет заявляет, что заключил сделку с государственной компанией Israel Electric Corp, чтобы урегулировать штраф за прекращение поставок природного газа.

В заявлении Министерства нефти Египта говорится, что соглашение об урегулировании, которое было подписано в воскресенье, уменьшит штраф в размере 1,7 миллиарда долларов до 500 миллионов долларов.

Египет заплатит сумму за восемь с половиной лет.

Взамен израильская компания откажется от других требований, вытекающих из арбитражного решения 2015 года.

Israel Electric подала в суд на государственную египетскую General Petroleum Corporation и египетский природный газ после того, как сделка 2005 года по экспорту природного газа в Израиль потерпела крах в 2012 году из-за нападений боевиков на трубопровод на Синайском полуострове, где Египет годами боролся с повстанцами.

Израиль использовал трубопровод для удовлетворения своих энергетических потребностей.


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