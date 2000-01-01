17.06 21:41 MIGnews.com

Газовые споры: Египет согласен выплатить Израилю $500 млн

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Египет заявляет, что заключил сделку с государственной компанией Israel Electric Corp, чтобы урегулировать штраф за прекращение поставок природного газа.В заявлении Министерства нефти Египта говорится, что соглашение об урегулировании, которое было подписано в воскресенье, уменьшит штраф в размере 1,7 миллиарда долларов до 500 миллионов долларов.Египет заплатит сумму за восемь с половиной лет.Взамен израильская компания откажется от других требований, вытекающих из арбитражного решения 2015 года.Israel Electric подала в суд на государственную египетскую General Petroleum Corporation и египетский природный газ после того, как сделка 2005 года по экспорту природного газа в Израиль потерпела крах в 2012 году из-за нападений боевиков на трубопровод на Синайском полуострове, где Египет годами боролся с повстанцами.Израиль использовал трубопровод для удовлетворения своих энергетических потребностей.