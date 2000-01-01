В UNRWA просят доноров восполнить дефицит

Глава агентства ООН, которое помогает 5,3 миллионам палестинских беженцев, говорит, что наращивает усилия, чтобы восполнить дефицит в 211 миллионов долларов из-за сокращения финансирования со стороны США.
В понедельник в Иордании Пьер Краенбюль заявил, что у UNRWA не хватит денег, если организация не получит обязательств на конференции по объявлению взносов на следующей неделе. "Мы работаем со всеми донорами, чтобы попытаться устранить этот (дефицит) и сохранить уровни финансирования, аналогичные тем, которые мы получили в прошлом году", - сказал он.
США, когда-то являвшиеся крупнейшим донором UNRWA, прекратили свою поддержку в 2018 году, что ускорило финансовый кризис для агентства, которое побудило 42 страны увеличить свои взносы для покрытия бюджета UNRWA в размере 1,2 млрд. долл., пишет Ynetnews/
Краенбюль говорит, что мир все еще заботится о беженцах, несмотря на попытки США "делегитимизировать палестинских беженцев".