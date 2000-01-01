Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Кац: Израиль ожидает участия в конференции в Бахрейне 17.06 16:54   MIGnews.com

Кац: Израиль ожидает участия в конференции в Бахрейне

Министр иностранных дел Кац говорит, что Израиль рассчитывает принять участие в экономическом семинаре в Бахрейне под руководством США, но решение пока не принято.

По информации источников, израильская делегация будет неправительственной, пишет Ynetnews.

США проведут конференцию с целью поддержки палестинской экономики в рамках более широких усилий администрации Президента Дональда Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:40
Выступление Нетаниягу на открытии стелы в Рамат Трамп
17:16
Нетаниягу требует усиления санкций против Ирана
16:20
Трамп благодарит Нетаниягу за Рамат Трамп на Голанах
16:14
Иран: У Европы мало времени для спасения ядерной сделки
15:50
Через 10 дней Иран увеличит лимит запасов урана
15:30
Россия может отказаться от наличных денег
15:15
Тегеран усиливает давление на Европу
14:40
Ольмерт: У Ирана не будет бомбы
14:38
Союз правых партий за смертную казнь насильника девочки
14:01
Через Бен-Гурион в Израиль ввезли контрабандой тысячи грузин
13:40
Саудовская Аравия посылает миру сообщение
13:25
Израиль прокладывает четвертый водопровод в Газу
13:04
Праймериз в Мерец: Зандберг против Горовица
12:35
Эрдан: распространить израильские законы на Иудею и Самарию
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus