17.06 16:54 MIGnews.com
Кац: Израиль ожидает участия в конференции в Бахрейне
Министр иностранных дел Кац говорит, что Израиль рассчитывает принять участие в экономическом семинаре в Бахрейне под руководством США, но решение пока не принято.
По информации источников, израильская делегация будет неправительственной, пишет Ynetnews
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США проведут конференцию с целью поддержки палестинской экономики в рамках более широких усилий администрации Президента Дональда Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта.
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