17.06 15:30 MIGnews.com

Россия может отказаться от наличных денег

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Эльвира Набиуллина – глава Центробанка – заявила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты. При этом, по ее словам, Central Bank Digital Currency (цифровая валюта центробанков) не может быть введена за короткий срок. Несмотря на это, регуляторы разных стран мира, в том числе и в России, изучают такую возможность.Глава ЦБ РФ подчеркнула, что для реализации даного проекта необходима длительная и кропотливая подготовительная работа, передает ТАСС."Здесь должны быть зрелыми технологии, в том числе и технологии распределенных реестров", – отметила Набиуллина.Она также считает, что при переходе на цифровые валюты нужно понимать одну очень важную вещь: готово ли общество к отказу от наличных?"Конечно, электронные деньги – это очень удобно, прежде всего для людей, для граждан. Но готовы ли мы, как общество, отказаться от наличных?", – задает вопрос глава регулятора.Она также напомнила, что сейчас в некоторых странах уже практически перешли на безналичную форму оплаты. Но также много и таких государства, где наличные деньги все еще пользуются большим спросом, – сообщает эксперт ONLINE.