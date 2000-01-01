17.05 20:30 MIGnews.com

Транспорт после коронавируса: будет только хуже

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12-й канал израильского ТВ опубликовал материал о транспортных проблемах, которые ожидают Израиль после окончания кризиса коронавируса.На пике кризиса, трафик в Израиле сократился до 30% от обычного, и люди забыли, что такое пробки. Но это время прошло, и теперь встает вопрос о том, что будет дальше.Больше миллиона израильтян еще не вернулись на работу - но 80% израильтян уже снова на дорогах. Стремительность возвращения израильтян на дороги особенно заметна при сравнении с другими развитыми странами. В США на дороге вернулось не более 53% водителей, в Италии - 35%, в Испании - 27%, по сравнению с февралем 2020 года.Пока загружены , в основном, дороги в центре страны - шоссе №4 в центре страны, Прибрежное шоссе и шоссе Аялон. По данным Waze, в Иерусалиме движение восстановилось до 68% от докризисного уровня, в Тель-Авиве - до 83%, в Бней-Браке - до 97% и в Беэр-Шеве - до 87%.Эйнат Даян, директор управления обслуживания министерства транспорта, однако, указывает на то, что пользование общественным транспортом восстановилось лишь до уровня 30%. Даян говорит: “По нашей оценке, потребуется еще немало месяцев для того, чтобы объяснить населению, что можно возвращаться на общественный транспорт. Это займет больше времени, поскольку часть работающих предпочтет пользоваться частными автомобилями для того, чтобы добираться до центров занятости. Но вместе с этим вернуться и пробки, и у людей не будет иного выбора, кроме как пользоваться общественным транспортом”.Министр транспорта Бецалель Смотрич ранее рассказал о специфических проблемах на транспорте из-за коронавируса. Смотрич сказал: "Спрос на общественный транспорт растет, и мы должны понимать, что мы не можем его удовлетворить на сто процентов. У нас есть физический лимит. 20 пассажиров в автобусе - это одна треть обычной вместимости. У нас есть 30 тысяч автобусов, но пока работают только 10 тысяч. Мы пытаемся увеличить автобусный парк на 1000-2000 автобусов за счет частных компаний”.Смотрич утверждает, что “дело не в деньгах”: “Деньги - не главная проблема в настоящий момент. Есть операционные трудности, и у нас в настоящий момент нет полноценного ответа. Мы стараемся внедрить целый комплекс решений с тем, чтобы облегчить положение. Провал в экономике связана с необходимостью поддерживать социальную дистанцию, в том числе и на транспорте”.Даян говорит, что пока пробки по настоящему не вернулись: “Мы привыкли к тому, чтоа дороги забиты и пробки продолжаются на протяжении двух с половиной часов - с 07:30 до 09:30 утра, а затем еще четыре часа - с 15:30 до 19:30. Пока что это время драматически сократилось - до часа утром - с 07:30 до 08:30, и затем еще два часа после обеда 0- с 14:30 до 16:30. Сейчас даже если дороги сильно забиты, движение сегодня гораздо быстрее даже в часы пик”.