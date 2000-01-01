17.05 20:20 MIGnews.com

Забастовки в Афинах переросли в жестокие столкновения

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Греческая полиция в Афинах применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов на митингах против жесткой экономии в среду, 17 мая. Некоторые протестующие в толпе из около 12 000 человек бросали в полицию камни и петарды.Уличные протесты были частью 24-часовой всеобщей забастовки греческих рабочих в рамках нового раунда мер жесткой экономии, на которых настаивали кредиторы страны с крупной задолженностью. Общественный транспорт бастовал, а больницы работали только по мере того, как профсоюзы осуждали сокращение зарплат и пенсий.Диспетчеры воздушного движения присоединились к забастовке, прекратив работу на 4 часа.Меры жесткой экономии являются частью соглашения, заключенного между левым правительством премьер-министра Алексиса Ципраса и кредиторами страны, главным образом Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Международным валютным фондом (МВФ), для получения крайне необходимой наличности во избежание банкротства."Мы хотим направить решительное послание правительству, Европейскому союзу и Международному валютному фонду, что мы не позволим им портить нам жизнь", - заявил журналистам Алекос Перракис, высокопоставленный член коммунистического союза ПАМЕ.Постановления должны быть приняты на голосовании в парламенте в четверг, 18 мая.Вдобавок к всеобщей забастовке, моряки объявили четырехдневную забастовку, прекратив паромные сообщения между многими островами Греции и материком.