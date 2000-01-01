18.05 09:10 MIGnews.com

Израиль: что такое бюджетный нумератор

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На фоне высоких налоговых поступлений в текущем году не принято вспоминать тот факт, что в госбюджете Израиля на 2019 год сегодня существует дефицит в размере почти 7 миллиардов шекелей, являющийся результатом взятых на себя правительством долгосрочных обязательств.Согласно нумератору — механизму, отслеживающему взятые государством обязательства, бюджетный дефицит в 2019 году не должен превышать 2,5% от ВВП, в то время, как уже на данный момент нумератор указывает на дефицит в 3,2%.Создание нумератора было утверждено в прошлом году в рамках закона о регулировании хозяйства. Механизм отслеживает обязательства в рамках бюджета на ближайшие три года и сравнивает их с прогнозом налоговых поступлений. Согласно решению правительство, нумератор обязывает, поэтому любое решение о будущих расходах, не соответствующее прогнозам нумератора, требует пересмотра и поиска источников финансирования.Столкнулась с нумератором и программа министра финансов «Нетто для семьи», утвержденная в среду, 10 мая, во втором и третьем чтении. Как известно, программа утверждена не в качестве законопроекта, а в качестве временного постановления. Во время обсуждения программы на заседании финансовой комиссии, депутаты оппозиционных партий требовали утвердить повышение налоговых единиц для работающих родителей детей до 6 лет не как временное указание, а как законопроект. Изначально программа повышения налоговых единиц была предложена сроком на два года (2017-2018), а депутаты оппозиционных партий, поддерживающие программу министра финансов, требовали отменить это ограничение.Представители министерства финансов, прибывшие на заседание, чтобы урегулировать конфликт, объяснили, что нельзя заставить правительство уже сегодня взять на себя обязательства продолжить программу в 2019 году. Ежегодная стоимость увеличения льготных единиц для работающих родителей составляет 1,7 миллиарда шекелей, и нумератор не позволяет утвердить сегодня столь крупное обязательство.В результате было принято решение, что в конце 2018 года министерство финансов должно будет объявить намеревается ли оно продолжить программу в 2019 году. По этому поводу глава финансовой комиссии Кнессета депутат Моше Гафни заявил, что будет интересно посмотреть на того министра финансов, который объявит об отмене программы.