17.05 07:32 MIGnews.com

Только половине детей открыли сберегательную программу

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С 1 января 2017 года, каждый ребенок в Израиле получил право на сберегательную программу, со дня рождения и до совершеннолетия.Согласно правилам открытия программы, родители детей должны выбрать между пенсионной кассой и сберегательной программой в банке из предложенного государством списка. Сегодня, спустя почти полгода после утверждения программы, и за две недели до окончания срока, в течение которого родители должны дать указание, выясняется, что только 50% родителей нашли время, чтобы открыть детям сберегательную программу.Несмотря на нежелание родителей почти 750 тысяч детей, их чада не останутся без программы. Государство само примет решение о виде вклада согласно заранее разработанному механизму. Следует отметить, что специалисты изначально предполагали подобную статистику.Если у родителей, которые не сделали свой выбор, есть еще дети, на счета которых уже поступают деньги, то деньги новорожденного начнут поступать в пенсионную кассу или сберегательную программу, в которых находятся деньги самого младшего из детей.Что касается детей, родившихся до 1.1.2017, то если родители не сделаю выбор, то деньги будут вложены ретроактивно в одну из пенсионных касс.Что касается детей, которым до 1.1.17 уже исполнилось 15 лет и больше, то в случае отсутствия ответа со стороны родителей деньги будут переведены в банк, в котором находится текущий счет, на который поступают детские пособия.Из тех родителей, кто уже сделал выбор, 60% выбрали пенсионную кассу и 40% — сберегательную программу в банке. 70% родителей предпочли увеличить сумму вклада на дополнительные 50 шекелей.Из тех, кто выбрал пенсионную кассу, 46% выбрали кассу с максимальным уровнем риска, 27% — со средним, и 8% предпочли солидные пенсионные кассы.18% родителей выбрали инвестиции, управление которыми производится в соответствии с требованиями ультраортодоксального сектора и менее 1% выбрали инвестиции в соответствии с требованиями Шариата, что вызывает удивление на фоне факта, что право на открытие программы имеют почти 700 тысяч детей-мусульман.Согласно правилам программы, по достижении 18-летнего возраста Институт национального страхования переведет на счет ребенка дополнительные 500 шекелей, и ребенок получит право снять всю сумму. Важно отметить, что если деньги останутся в программе до 21 года, то на счет поступят еще 500 шекелей.