17.05 15:19 MIGnews.com

Снижение спроса на инвестиционные квартиры обвалило продажи

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Главный экономист министерства финансов опубликовал отчет о снижении уровня продаж новых квартир по населенным пунктам. В соответствии с этим документом, наиболее заметно снизились продажи квартир от застройщиков в Тель-Авиве, Эйлате, Афуле, Кирьят-Гате и Йокнеам-Илите. В 2016 году общее снижение уровня продаж новых квартир составило 8% в сравнении с 2015 годом. За вычетом продаж в рамках проекта "Мехир ле-Миштакен", снижение составило 16%. Кроме того, существенно выросло количество квартир, оставшихся непроданными.Главный экономист Минфина полагает, что к резкому снижению привело нежелание инвесторов приобретать новые квартиры: приобретение квартир в целях инвестиций снизилось на 2.500, то есть, примерно на 50%. Снижение спроса инвесторов привело к 60% росту количества квартир от застройщиков, оставшихся непроданными.В Тель-Авиве в 2016 году было продано всего 1.255 новых квартир, что на 39% меньше, чем годом ранее - 2.014 квартир. В Рамат-Гане в 2016 году были проданы 1.144 квартиры, что на 28% меньше показателя за 2015 год (1.592). В Иерусалиме в 2016 году продали 1.412 новых квартир, что на 27% меньше, чем год назад (1.926). В Герцлии в 2016 году была продана 451 квартира от застройщиков, снижение на 14% в сравнении с 2015 годом (523 квартиры). В Эйлате продажи новых квартир рухнули: всего 208 квартир от застройщиков было продано в этом городе в 2016 году, что на 42% меньше, чем в 2015 году (360 квартир). В Модиине – Маккабим-Реуте в 2016 году продали 452 новые квартиры, что на 16% ниже показателя за 2015 год (537 квартир).И если в 2015 году самым большим сегментом покупателей в Рамат-Гане были инвесторы, то в 2016 году они стали самым маленьким сегментом. Если в Герцлии и Эйлате в 2015 году инвесторы составляли половину покупателей новых квартир, то в 2016 году – всего треть.Однако отмечается, что лишь в трех населенных пунктах – в Кфар-Сабе, Модиине и Герцлии – выросло количество покупок квартир молодыми парами, и речь идет об общем росте всего на 54 квартиры. На 31% снизилось количество покупающих свою первую квартиру, и на 15% снизилось количество улучшающих свои жилищные условия покупкой квартиры большей площади.В феврале 2017 года рынок недвижимости еще немного "остыл". Объем сделок составил 8,8 тысяч квартир, что на 9% меньше, чем месяцем ранее и на 7% меньше, чем в феврале 2016 года. Количество инвесторов снизилось в феврале всего до 16% от общего числа покупателей, самый низкий показатель с рекордно низкого в июле 2015 года. Инвесторами в феврале были приобретены около 1.500 квартир, что на 15% меньше, чем месяцем ранее и на 30% меньше, чем в феврале 2016 года.