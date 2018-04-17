США готовят новые условия на сотрудничество с КНР

Соединенные Штаты намерены продолжить "Торговую войну" с Китаем и ввести новые ограничения на поставку китайских провайдеров.
Как сообщили на Lenta.ru, США на пороге решения принять новые ограничения в отношении поставок китайской продукции. На этот раз стоит вопрос о интернет-компаниях, предоставляющих услуги хранения, вычисления или передачи информации.
Известно, что в белом доме еще не приняли решение о публикации новых санкций, так как их влияние на американский рынок не изучено до конца, однако Вашингтон настроен в жестком предупреждении Китая о последствии действий поднебесной.
Такая реакция была вызвана требованием Китая организовывать ведущими американскими компаниями совместные интернет-проекты в КНР , которые смогли бы вытеснить полностью американские продукты, вместо купли лицензий.