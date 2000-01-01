Япония отказалась от российских санкционных продуктов
Японская трейдинговая компания попросила корпорацию "Русал", чей владелец Олег Дерипаска попал под санкции США, прекратить разгрузку товара.
"Мы попросили "Русал" прекратить отгрузку алюминия по нашим срочным контрактам, поскольку мы не можем производить оплату по ним в долларах США, и мы не хотим рисковать стать вторичной целью для санкций Соединенных Штатов", - передали позицию одной из японских компаний на ТАСС со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что деловые отношения с "Русалом" прекращены в связи с канкциями, введенными Соединенными штатами в отношении Олега Дерипаски.
Ранее санкционированной компанией поставлялось в Японию около 300 тысяч тонн алюминия.
США ввели санкции в отношении российских предпринимателей и подконтрольных им компаний 6 апреля, после чего российских рынок потерял около 15 млрд долларов. В санкционный список попали: владелец компаний "Русал", Еn+, "Кубань", "Русские машины", "Евросибэнерго" и многих других - Олег Дерипаска, директор банка ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер. В общем числе, под финансовые и биржовые санкции попало 24 российских вляительных личности.