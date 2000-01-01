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Израиль: зарплаты продолжают расти 17.04 14:05   MIGnews.com

Израиль: зарплаты продолжают расти

В январе 2018 года средняя зарплата в Израиле составила 10.208 шекелей. Согласно данным, опубликованным Центральным статистическим бюро, с ноября 2017 года по ноябрь 2018 года средняя зарплата выросла на 2.45 в годовом исчислении. На этом фоне можно только порадоваться за министров, зарплата которых в начале года была ретроактивно привязана к средней зарплате. Вместе с этим, средняя зарплата двух третей наемных работников в Израиле ниже средней зарплате по стране.

Самая высокая средняя заработная плата в январе была в отрасли информации и связи, в которую входит большая часть профессий в израильском хай-теке — 21.725 шекелей. На втором месте по размеру зарплаты расположилась отрасль финансовых услуг и страхования — 19.013 шекелей. В этих отраслях средняя зарплата выросла на 7,5% в годовом исчислении за период с ноября 2017 года по январь 2018 года и это после роста на 10,1% за август-октябрь 2017 года. В отрасли информации и связи за ноябрь-январь средняя зарплата выросла на 6,2% за ноябрь 2017-январь 2018. На третьем месте по размеру средней зарплаты находится отрасль инфраструктуры (электричество, вода, канализация, мусор), включающая в себя госкомпании с сильными профсоюзами — 17.320 шекелей.

Средняя зарплата в сфере просвещения значительно ниже средней зарплаты по стране — 7.803 шекеля. В сфере здравоохранения, соцобеспечения и санитарного ухода средняя зарплата составила в январе 8.718 шекелей, что, впрочем, в очередной раз поднимает вопрос о том, насколько верно рассматривать в одной группе врачей и социальных работников. Как водится, самая низкая средняя зарплата в сфере общественного питания и в гостиничной отрасли — 4.878 шекелей.

Всего в январе 2018 года в Израиле было 3.6 миллиона наемных работников. Всего 34% из них (1,2 миллиона человек) работают в отраслях, средняя зарплата в которых превышает среднюю по стране. 66% (2,38 миллиона человек) работают в отраслях, средняя зарплата в которых ниже средней по стране.
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