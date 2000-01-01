17.04 12:28 MIGnews.com

Хотим купить квартиру. Что нужно сделать для этого?



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Проверка и снижение комиссионных выплат за ведение пенсионной кассы и фондов повышения квалификации ("керен иштальмут")



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Положение покупателей квартиры сегодня трудно сравнить с положением желающих приобрести крышу над головой в 90-е годы. И дело даже не в том, что за последние 10 лет цены на квартиры выросли почти вдвое. Рост зарплат заодно с падением стоимости ипотеки и отсутствием инфляции смягчили удар по потенциальным покупателям, доказательством чему может послужить тот факт, что только ценой огромных усилий правительству удалось добиться падения спроса на рынке жилья. При этом никто не может сказать, действительно ли спрос упал, либо покупатели просто выжидают и на рынке образовался так называемый «сжатый спрос» — пружина спроса, которая может резко распрямится так, как это произошло в конце 2014 года.Ситуацию покупателей значительным образом осложняют сегодня два фактора: требование значительного наличного капитала и необходимость «составления паззла» ипотеки. Эти два фактора превращают процесс принятия решения о покупке квартирный из интуитивного и импульсного в обдуманный и требующий значительной подготовки. Прежде всего, осознавшая необходимость приобретения первой квартиры или улучшения жилищных условий семья должна трезво оценить свои возможности в нескольких плоскостях. Не случайно на этом этапе многим семьям требуется помощь специалиста, потому что без трезвого взгляда со стороны очень скоро непростая финансовая ситуация может превратиться в финансовую катастрофу. Судите сами: при покупке квартиры всего за миллион шекелей необходимо решить, во-первых, как мобилизовать необходимые для личного взноса 250 тысяч шекелей, и, во-вторых, позволяет ли семейный доход выплачивать ипотеку в размере 3 тысяч шекелей в дополнение к имеющимся ссудам. Вопрос ссуд отнюдь не праздный, так как многие покупатели зачастую добирают недостающий начальный капитал через потребительские ссуды, являющиеся намного более дорогими и краткосрочными, а также заходя в еще более дорогостоящий овердрафт на своих банковских счетах.После подсчета средств в семейной казне и оценки потенциала привлечения недостающей суммы начинается процесс общения с банками, включающий в себя получение предварительного согласия на выдачу банком ипотеки, переговоров относительно стоимости (процента), а также приходит время принимать решения о том, какой будет ваша ипотечная ссуда. Когда-то банки предлагали только ипотеку под постоянный процент с привязкой к индексу потребительских цен, сегодня есть возможность выбора между ипотекой с плавающим и постоянным процентом, а также с привязкой к индексу и без привязки. Определиться с периодом получения ипотеки тоже непросто, потому что автоматическое решение взять ипотеку на максимальный срок автоматически увеличивает ее стоимость, так как процент по более долгосрочным ссудам всегда выше. Разница между ссудами под постоянный и плавающий процент состоит не только в зависимости размера выплаты от тенденции изменения учетной ставки, но и в возможности досрочного погашения ссуды. В ссудах под постоянный процент при досрочном погашении банк потребует выплаты штрафа, который в крупных долгосрочных ссудах достигает десятков тысяч шекелей. Представьте себе возможность, что через несколько лет у покупателей недвижимости освобождаются фонды повышения квалификации, что могло бы позволить частично погасить ипотеку и значительно снизить размер ежемесячной выплаты, но решение взять всю ссуду под постоянный процент нивелирует выгоду этого шага ввиду необходимости выплаты крупного штрафа.Покупка жилья является крупнейшей сделкой в жизни израильтянина. Можно долго спорить о том, стоит ли покупать жилье или лучше жить на собственной квартиры, есть ли пузырь на рынке недвижимости и что будет с ценами, но об одном нет никакого смысла спорить: когда решение принято, то подойти к его реализации необходимо со всей серьезностью, так как серьезная и обдуманная подготовка поможет избежать подводных камней и выброшенных на ветер астрономических сумм.Специалисты компании ВМС предлагают помощь в процессе подготовки к покупке квартиры: планирование ипотечного кредита, сбор всех необходимых документов, подготовка рекомендаций для банков, сопровождение на протяжении всего процесса получения ипотеки, вплоть до окончательного подписания договора с банком.Стоимость пакета в рамках мероприятия 5000 шекелей + НДС (вместо 9300 шекелей), а также пакет финансовых услуг в подарок, включающий в себя:Для получения дополнительной информации:Михаил Горель050-8872010 ǀ 077-4370483