17.04 11:44 MIGnews.com

Израиль: Бесполезные страховки

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Коллективный иск против пенсионных кассВ суд по трудовым конфликтам в Тель-Авиве подана просьба на подачу коллективного иска против целого ряда страховых и инвестиционных компаний, управляющих новыми пенсионными фондами. Основанием для подачи иска является публикация на экономическом сайте TheMarker, согласно которой более 90% неженатых вкладчиков фондов выплачивают ежемесячную премию за страховое покрытие родственников («шеерим»), что для не приносит молодым неженатым людям абсолютно никакой пользы. Предполагается, что подобное происходит с сотнями тысяч вкладчиков, негативным образом влияя на их сбережения.Оплата страхования «шеерим» в пенсионном фонде, или страхование на случай смерти, должно позволить родственникам вкладчика, в случае его смерти, получать ежемесячное пособие. Проблема заключается в том, что, в отличие от «Битуах менаалим», где вкладчик может сделать наследником в случае своей смерти кого угодно, в пенсионных фондах ежемесячное пособие могут получать только вдова/вдовец покойного и дети до 21 года или старше (если инвалиды и жили на иждивении покойного). Вполне понятно, что холостым молодым людям подобная страховка не нужна и они не должны ее оплачивать. А между тем большинство из них выплачивают за нее десятки и сотни шекелей в месяц.Холостой вкладчик, присоединившийся к фонду, автоматически получает программу, включающую в себя страховое покрытие родственников. Чтобы перейти на другую программу, без оплаты ненужного страхового полиса, от вкладчика требуется подать специальную просьбу, приложив к ней копию удостоверения личности. Но даже сделав это, через два года вкладчик автоматически будет возвращен на прежнюю программу, если, конечно, вновь не подаст просьбу. Проблема со страхованием родственников в пенсионных кассах касается не только холостяков и незамужних, но и разведенных, вдов и вдовцов, родителей одиночек с детьми старше 21 года.В 2012 году уже подавалась просьба на подачу коллективного иска по данному вопросу, но затем истцы отказались от своей просьбы после достижения соглашения, в рамках которого пенсионные кассы обязались повысить информированность вкладчиков. «Сегодня, пять лет спустя, ясно, что не произошло никаких существенных изменений. И сегодня многие молодые люди, у которых нет родственников (шеерим), продолжают оплачивать страховку без необходимости и ничего не получая взамен», - говорится в новой просьбе на подачу коллективного иска.