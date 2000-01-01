18.04 06:03 MIGnews.com

Рынок жилья "замерз" в ожидании

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Рынок жилья продолжает стремительно замерзать. Согласно отчету главного экономиста министерства финансов, опубликованному 15 апреля, в феврале было заключено 8.700 сделок по приобретению жилья, из них 7.600 сделок на свободном рынке — что на 12% меньше, чем в феврале 2017 года. По сравнению с январем 2018 года продажи также упали на 12%. В рамках программы «Цена для новосела» в феврале было куплено 1.100 квартир.Инвесторы продолжают покидать рынок. Количество сделок, совершенных в феврале с целью приобретения квартиры в качестве инвестиции, упало до 13% от общего количества сделок, что — по данным министерства финансов — является историческим минимумом. Всего в феврале 2018 года инвесторами было приобретено 1.100 квартир, что на 29% меньше, чем в феврале 2017 года или в январе 2018. Наиболее сильно активность инвесторов упала в Тель-Авиве и Нетании — 50% и 70% соответственно.Более того, доходность от аренды квартир без роста цен не интересует инвесторов, и они продолжают избавляться от недвижимости. В феврале ими было продано почти 1.750 квартир — на 630 больше количества единиц жилья, приобретенных инвесторами за тот же месяц. С апреля 2016 года количество квартир, находящихся в руках инвесторов, уменьшилось на 9.400 единиц, что пока что не нашло свое отражение в росте арендной платы.В отчете бросается в глаза оценка министерством финансов положения улучшающих жилищные условия, поторопившихся приобрести квартиру до продажи имеющейся. Ввиду падения активности покупателей, эта категория может столкнуться с серьезной проблемой по следам действий министерства финансов, которые и привела к тому, что инвесторы и покупатели первой квартиры покинули рынок и заняли выжидательную позицию. Улучшающие жилищные условия приобрели в феврале 2.800 квартир, что на 17% меньше, чем месяцем ранее, и на 20% меньше, чем в феврале 2017 года. В отчете указано, что активность улучшающих жилищные условия падает ежемесячно с февраля 2017 года на фоне падения спроса со стороны инвесторов и молодых пар. В конце отчета отмечается, что первичные данные за март указывают на рост количества сделок на рынке жилья со вторых рук и рост количества квартир, выставленных на продажу инвесторами. Первичные данные Банка Израиля также говорят о росте активности — в марте выдано ипотечных ссуд почти на 4,7 миллиарда шекелей по сравнению с 4,33 миллиарда шекелей в феврале.