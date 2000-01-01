Ущерб от коронавируса – 45 млрд шекелей и это не конец
Ущерб экономике Израиля от мер по борьбе с распространением коронавируса составит 45 миллиардов шекелей или 3% ВВП, если ограничения сохранятся не более 5 недель.
Такой прогноз озвучила главный экономист министерства финансов Шира Гринберг, передает Ynet.
По ее словам, в 25 млрд обойдутся меры, объявленные правительством в последние два дня. Расходы на пособие по безработице вырастут на 4 миллиарда шекелей.
Ожидаемое снижение роста ВВП составит 3%, что приведет к снижению государственных доходов на 1,2%. Экономисты считают оценку министерства финансов заниженной, предполагая, что ущерб за период до конца Песаха составит в 4% ВВП. А если чрезвычайная ситуация продлится до начала мая – в 6% ВВП или в 90 миллиардов шекелей.