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Ущерб от коронавируса на данный момент - 45 млрд шекелей | Фото:17.03 10:52   MIGnews.com

Ущерб от коронавируса – 45 млрд шекелей и это не конец

Ущерб экономике Израиля от мер по борьбе с распространением коронавируса составит 45 миллиардов шекелей или 3% ВВП, если ограничения сохранятся не более 5 недель.

Такой прогноз озвучила главный экономист министерства финансов Шира Гринберг, передает Ynet.

По ее словам, в 25 млрд обойдутся меры, объявленные правительством в последние два дня. Расходы на пособие по безработице вырастут на 4 миллиарда шекелей.

Ожидаемое снижение роста ВВП составит 3%, что приведет к снижению государственных доходов на 1,2%. Экономисты считают оценку министерства финансов заниженной, предполагая, что ущерб за период до конца Песаха составит в 4% ВВП. А если чрезвычайная ситуация продлится до начала мая – в 6% ВВП или в 90 миллиардов шекелей.


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