17.03 08:32 MIGnews.com

Dow Jones рухнул

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16 марта стал “худшим днем в истории фондового рынка” Америки.Индекс Dow Jones рухнул на 3000 пунктов, или почти на 13% на фоне масштабной паники, охватившей весь мир в связи с распространением коронавируса. В абсолютных цифрах речь идет о худшем падении в истории рынка (предыдущий “рекорд” падение на 2353 пунтков был установлен четыре дня назад).Произошедшее уже окрестили “черным понедельником”. Речь идет о самом большом падении на Уолл-Стрите со времен биржевого краха 1987 года. Тогда индекс упал на 22%.Индекс Nasdaq также упал на 13%, и это - худший показатель в истории этого индекса.Биржа рухнула после заявлений президента Дональда Трампа о том, что кризис коронавируса может продлиться до конца августа. Он также предупредил репортеров о том, что “Америка может двигаться в направлении рецессии”.Это - последнее, что хотят слышать банкиры и биржевые спекулянты. Продолжение кризиса в июле и августе означает. что падение затронет второй и третий квартал 2020 года и это на языке финансистов означает только одно - рецессию.