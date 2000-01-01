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Dow Jones рухнул 17.03 08:32   MIGnews.com

Dow Jones рухнул

16 марта стал “худшим днем в истории фондового рынка” Америки.

Индекс Dow Jones рухнул на 3000 пунктов, или почти на 13% на фоне масштабной паники, охватившей весь мир в связи с распространением коронавируса. В абсолютных цифрах речь идет о худшем падении в истории рынка (предыдущий “рекорд” падение на 2353 пунтков был установлен четыре дня назад).

Произошедшее уже окрестили “черным понедельником”. Речь идет о самом большом падении на Уолл-Стрите со времен биржевого краха 1987 года. Тогда индекс упал на 22%.

Индекс Nasdaq также упал на 13%, и это - худший показатель в истории этого индекса.

Биржа рухнула после заявлений президента Дональда Трампа о том, что кризис коронавируса может продлиться до конца августа. Он также предупредил репортеров о том, что “Америка может двигаться в направлении рецессии”.

Это - последнее, что хотят слышать банкиры и биржевые спекулянты. Продолжение кризиса в июле и августе означает. что падение затронет второй и третий квартал 2020 года и это на языке финансистов означает только одно - рецессию.


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