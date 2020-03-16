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Bloomberg: доллар может торговаться около 97 рублей 17.03 10:39   MIGnews.com

Bloomberg: доллар может торговаться около 97 рублей

Опубликованы подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30% (около 97 руб./$) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.

Аналитики Bloomberg уверены, в данной ситуации валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидными финансовыми рынками являются наиболее уязвимыми. В их число они включили ряд стран Латинской Америки, а также Южную Африку, Индонезию и Индию.

Эксперты считают, что, несмотря на профицит текущего счета России, падение цен на нефть не позволит рублю сохранить позиции по отношению к доллару, пишет Tellerreport.

С начала марта этого года биржи США упали на 16-17 процентов. При этом во втором полугодии 2008-го американские биржи рухнули на 20-30 процентов, причем в некоторые месяцы снижение индексов достигало 14-17 процентов.


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