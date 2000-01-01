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В России стало больше долларовых миллионеров | Фото: Thinkstock17.03 23:32   MIGnews.com

В России стало больше долларовых миллионеров

В прошлом году число долларовых миллионеров-россиян увеличилось до 132 тысяч. Это на 10% больше, чем было в 2015 году. Одновременно в Европе их число не выросло, а сократилось — на 4%.

Таким образом, сейчас доля долларовых миллионеров – 0,1% от числа всех россиян старше 15 лет. Причем число лиц с состоянием от 1000 $ млн (т.е. миллиардеров) увеличилось на 11% – до 83 человек. Такие данные приводит газета "Ведомости", ссылаясь на мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.

В целом по миру число долларовых миллионеров выросло за прошлый год лишь на 3%.

Темпы прироста долларовых миллионеров за последнее десятилетие в России (31%) не являются самыми высокими, но все же превосходят европейские.

"В Австралии и Океании за последние 10 лет число лиц с состоянием свыше 1 млн долларов США увеличилось на 86%, Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 84%, Латинской и Северной Америке – на 41% и 31% соответственно, Европе – лишь на 13%", – сообщается в исследовании.
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