17.02 13:19 MIGnews.com

Израильтяне могут остаться без iPhone из-за коронавируса

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Американская корпорация Apple уведомила своих дистрибьюторов на территории Израиля о новых правилах поставки смартфонов iPhone, связанных с вспышкой коронавируса в китайской провинции Хубэй.Так, вспышка коронавируса повлияла на производственные мощности заводов в Азии, из-за чего компания не может обеспечить своих дистрибьюторов нужным количеством смартфонов, сообщает интернет-издание Globes.В настоящее время поставки гаджетов ограничены, а их запасы стремительно тают."Из-за ситуации в Китае запасы iPhone практически иссякли, а новых поступлений пока не ожидается", - заявили в компании.Задержку с доставкой смартфонов в Израиль связывают с нарушением производственных линий из-за карантина, введенного на территории некоторых провинций Китая.