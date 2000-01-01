Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Шесть реформ Нетаниягу и Барката 17.02 06:49   MIGnews.com

Шесть реформ Нетаниягу и Барката

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и депутат Кнессета Нир Баркат, которого Нетаниягу пообещал назначить министром финансов в будущем правительстве, провели совместную пресс-конференцию.

Два политика представили экономическую программу партии Ликуд в здании Тель-Авивской Фондовой Биржи.

Ликуд не публиковал официальной экономической программы с 2009 года.

Нетаниягу заявил, что в случае победы на выборах 2 марта Ликуд проведет шесть главных финансовых реформ. Среди них: снижение цен на жилье и продовольствие, массивные инвестиции в здравоохранение, инвестиции в социально-экономическую периферию и Негев, Галилею, Иудею и Самарию, инвестиции в старт-апы и новые технологии.

Нетаниягу сказал: “Первым делом, мы резко сократим цены на продовольствие. Сегодня продукты в Израиле - на 30%дороже чем в остальном мире. Мы разрушим монополии и децентрализуем продовольственный рынок”.

“Во-вторых, мы серьезно снизим цены на жилье. Мы сократим бюрократию. 60% стоимости жилья в Израиле сегодня - это цена земли и налоги”.

“Третья реформа - массивные вложения в здравоохранение. Мы достроим две больницы - в Беэр-Шеве и Кирьят-Ата, и, в ближайшем будущем, одобрим строительство еще двух больниц”.

Нетаниягу заявил, что увеличит количество больничных коек в Израиле минимум на 700: “Мы обязаны сократить очереди в поликлиниках. Через несколько лет мы не будем видеть пациентов в коридорах больниц - это неприемлемо”.

Нетаниягу  в начале своей речи отметил: “У нас отличная, свободная экономика, а не экономика, основанная на Гистадруте”. Нетаниягу представил различные графики, подтверждающие повышение уровня жизни в  Израиле и его завидное место в различных мировых экономических рейтингах.

Баркат, на протяжении десяти лет проработавший мэром Иерусалима, представил реформы, направленные на возрождение периферии: “Мы дадим нашей периферии 400 тысяч новых рабочих мест в ближайшие десять лет. Идея заключается в том, чтобы обеспечить ребенку на периферии тот же уровень образования, что и ребенку, живущему в центре страны”.

Баркат также рассказал о развитии малого бизнеса: “мы должны помочь предпринимателям. Мы обязаны разрушить барьеры и обеспечить им уверенность. Для этого от нас потребуется сделать три вещи: “заморозить налог на собственность на пять лет, реформировать лицензирование бизнеса приравнять социальные условия фрилансеров к условиям работников, получающих зарплаты”.

Баркат также указал на то, что “Израиль должен быть мировым лидером в новых технологиях. У Израиля - гигантский потенциал в биотехнологии и медицине. Тоже самое верно в отношении роботики и общественного транспорта. Intel  создает в Израиле международный центр автономных транспортных средств. У нас много старт-апов, которые определенно могут изменить мир”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:03
Аль Пачино расстался с израильской подругой
07:42
Рухани рассказал об отношениях Ирана с РФ и КНР
07:21
Активистка бросившая яблоко в Нетаниягу назвала его Гитлером  
07:10
"ЕС должен развить аппетит к силе"
06:47
Китай запустил производство лекарств от коронавируса
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:30
Франция: переговорщики по Brexit порвут друг друга в клочья
04:20
Дочь Глюкозы побрилась и стала фиолетовой
03:10
На популярном курорте стреляли в отдыхающих
01:56
Схвачен художник из РФ, сливший секс-видео кандидата Макрона
23:24
Лайнер коронавируса: Канада эвакуирует своих граждан
22:40
Нетаниягу: Израиль превращается в мировую державу
22:18
В старинном московском храме устроили резню
21:57
Главы муниципалитетов: ждем решений в отношении террористов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus