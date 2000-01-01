17.02 06:49 MIGnews.com

Шесть реформ Нетаниягу и Барката

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и депутат Кнессета Нир Баркат, которого Нетаниягу пообещал назначить министром финансов в будущем правительстве, провели совместную пресс-конференцию.Два политика представили экономическую программу партии Ликуд в здании Тель-Авивской Фондовой Биржи.Ликуд не публиковал официальной экономической программы с 2009 года.Нетаниягу заявил, что в случае победы на выборах 2 марта Ликуд проведет шесть главных финансовых реформ. Среди них: снижение цен на жилье и продовольствие, массивные инвестиции в здравоохранение, инвестиции в социально-экономическую периферию и Негев, Галилею, Иудею и Самарию, инвестиции в старт-апы и новые технологии.Нетаниягу сказал: “Первым делом, мы резко сократим цены на продовольствие. Сегодня продукты в Израиле - на 30%дороже чем в остальном мире. Мы разрушим монополии и децентрализуем продовольственный рынок”.“Во-вторых, мы серьезно снизим цены на жилье. Мы сократим бюрократию. 60% стоимости жилья в Израиле сегодня - это цена земли и налоги”.“Третья реформа - массивные вложения в здравоохранение. Мы достроим две больницы - в Беэр-Шеве и Кирьят-Ата, и, в ближайшем будущем, одобрим строительство еще двух больниц”.Нетаниягу заявил, что увеличит количество больничных коек в Израиле минимум на 700: “Мы обязаны сократить очереди в поликлиниках. Через несколько лет мы не будем видеть пациентов в коридорах больниц - это неприемлемо”.Нетаниягу в начале своей речи отметил: “У нас отличная, свободная экономика, а не экономика, основанная на Гистадруте”. Нетаниягу представил различные графики, подтверждающие повышение уровня жизни в Израиле и его завидное место в различных мировых экономических рейтингах.Баркат, на протяжении десяти лет проработавший мэром Иерусалима, представил реформы, направленные на возрождение периферии: “Мы дадим нашей периферии 400 тысяч новых рабочих мест в ближайшие десять лет. Идея заключается в том, чтобы обеспечить ребенку на периферии тот же уровень образования, что и ребенку, живущему в центре страны”.Баркат также рассказал о развитии малого бизнеса: “мы должны помочь предпринимателям. Мы обязаны разрушить барьеры и обеспечить им уверенность. Для этого от нас потребуется сделать три вещи: “заморозить налог на собственность на пять лет, реформировать лицензирование бизнеса приравнять социальные условия фрилансеров к условиям работников, получающих зарплаты”.Баркат также указал на то, что “Израиль должен быть мировым лидером в новых технологиях. У Израиля - гигантский потенциал в биотехнологии и медицине. Тоже самое верно в отношении роботики и общественного транспорта. Intel создает в Израиле международный центр автономных транспортных средств. У нас много старт-апов, которые определенно могут изменить мир”.