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Что технология блокчейн может дать экономике и праву | Фото:17.02 21:58   MIGnews.com

Что технология блокчейн может дать экономике и праву

Статья Александра Кудь «Трансформация социально-экономических отношений в эру информационных платформ на базе технологии блокчейн» задает очень амбициозную перспективу взаимодействия общества и современных технологий.

В статье выделены два взаимосвязанных механизма влияния блокчейна на общество: гарантии выполнения участниками отношений своих обязательств и преобразование права, которое отныне сможет реализовываться «естественным образом».

Автор объясняет действие этих механизмов невозможностью скрыть подмен данных транзакции. Это свойство приводит к тому, что любые договорные отношения будут исполняться «сами собой», с математической точностью.
Внимание автора акцентировано на экономической справедливости, а точнее - на ее отсутствии.

Несправедливость приводит к тому, что люди не доверяют себе и государству, предпочитают довольствоваться малым и не идут на риск. Перевод социально-экономических отношений на информационные платформы, основанные на блокчейне, снимает проблему недоверия и потому способен полностью преобразовать экономику и рынок. К одному из таких условий можно отнести то, что все уникальные характеристики ресурсов или объектов, которые вкладываются в сделку каждой из сторон, превращаются в цифровые активы и фиксируются программным кодом.

Они становятся частью цепочки блоков, принадлежащих децентрализованной базе данных, с ними невозможно совершить мошеннические действия, и это «обеспечивает автономный режим управления правоотношениями без привлечения третьей стороны».
Придерживаясь позиций технооптимизма, автор прогнозирует широкое распространение технологии блокчейн и в частных, и в публичных отношениях.

Речь не идет о «волшебном» преобразовании экономики и устоявшихся социальных отношений, а о начале процесса формирования качественно иной, прогрессивной модели экономики, которая будет регулироваться посредством использования цифровых активов. В заключение Александр Кудь предлагает читателям уже сегодня определяться с информационной платформой для собственного бизнеса, чтобы успеть освоить перспективную нишу.


Оригинал статьи доступен по ссылке.




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