17.02 16:39 MIGnews.com

Bezeq и Cellcom борются за Golan Telecom

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Израильская операторская группа Bezeq и конкурент Cellcom борются за приобретение компании Golan Telecom. Об этом сообщает издание Mobile.В заявлении Bezeq говорится, что её дочерняя компания Pelephone Communications представила заявку на Golan Telecom на сумму 207 миллионов долларов США, которая будет действовать до 15 апреля. Отмечается, что любая сделка потребует одобрения советов каждой компании, а также "различных регулирующих органов", включая Министерство связи и Комиссара по экономической конкуренции.Pelephone Communications сделала свой ход 16 февраля, в тот же день, когда конкурент Cellcom официально подтвердил, что начал переговоры о потенциальном приобретении Golan Telecom.Предыдущий шаг компании в 2015 году заблокировали регуляторы из-за проблем конкуренции. Интерес Pelephone Communications и Cellcom к Golan Telecom, по-видимому, был вызван движением в прошлом месяце дочерней компании Altice Europe Hot Mobile для партнерских коммуникаций.