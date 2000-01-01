17.02 17:10 MIGnews.com

"Нафтогаз" уточнил сумму убытков от потери Крыма

Поделиться

Все по теме

Комментарии





НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы "Нафтогаз" подали ответ на встречное заявление Российской Федерации относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге.Как сообщает в пресс-служба компании, "Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году и оценил размер убытков с учетом процентов в сумму около 8 млрд долларов.