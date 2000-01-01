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`Нафтогаз` уточнил сумму убытков от потери Крыма 17.02 17:10   MIGnews.com

"Нафтогаз" уточнил сумму убытков от потери Крыма

НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы "Нафтогаз" подали ответ на встречное заявление Российской Федерации относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге.

Как сообщает в пресс-служба компании, "Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году и оценил размер убытков с учетом процентов в сумму около 8 млрд долларов.


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