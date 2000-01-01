17.02 12:02 MIGnews.com

В реальном времени: санкция налоговой на сделки от 5000 шек.

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Налоговое управление Израиля пошло на резкую эскалацию войны с фиктивными счетами-фактурами и уклонением от уплаты НДС.Налоговое управление подготовило проект реформы, который должен быть одобрен следующим министром финансов. Согласно проекту, налоговая будет в реальном времени, онлайн, одобрять любые сделки на сумму свыше пяти тысяч шекелей. Вычет НДС по счетам, не получившим санкции налогового управления, приниматься не будут.Налоговое управление фактически намерено контролировать денежные потоки в реальном времени - а не после предоставления налоговых отчетов. Предполагается, что около 15% всех выдаваемых в стране счетов-фактур превышают сумму в 5 тысяч шекелей. Меры, предпринимаемые в Израиле называются “чилийской моделью” - именно в Чили власти впервые применили подобные методы для борьбы с фальшивыми отчетами.Впервые о "чилийской модели" заговорили четыре года назад, когда налоговое управление возглавлял Моше Ашер. Ашер, однако, не смог добиться поддержки. Нынешний генеральный директор налогового управления Иран Яаков решил возродить эту идею. Год назад о создал команду по борьбе с фиктивными счетами-фактурами. Налоговое управление утверждает, что борется с “настоящей чумой”, и что из-за фиктивных счетов-фактур бюджет ежегодно теряет сотни миллионов шекелей.Первоначально предполагалось ввести одобрение счетов-фактур в реальном времени на суммы свыше 50 тысяч шекелей. Согласно проекту, налоговое управление должно сверять каждый такой счет с секретным списком признаков подозрительных сделок через различные базы данных - и только после этого одобрять или отвергать счет.Через несколько месяцев после члены команды придумали “революционную идею” - снижение указанного порога с 50 до 5 тысяч шекелей. Модель будет применена ко всей израильской экономике.Налоговое управление уже сообщило компаниям- разработчикам программного обеспечения для бухгалтерского учета о том, что они обязаны подготовить соответствующие изменения в программах, в случае, если желают продолжить обслуживать своих клиентов.