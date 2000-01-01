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ЦБ изменит блокировки счетов россиян 17.02 13:30   MIGnews.com

ЦБ изменит правила блокировки счетов россиян

Российский Центробанк собирается внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.

Предложено убрать и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными. Предлагается исключить основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы.

Также ЦБ предлагает убрать из перечня сложные расчеты по нестандартным схемам и внести новый критерий - когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги.

Предлагается дать право отказывать в проведении операции в случае подозрений, что целью является отмывание денег или обналичивание. Рассматривается вопрос включения в перечень регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц.

Кредитные организации вправе дополнить перечень своими критериями, характерными именно для них, учитывая масштаб, специфику и характер деятельности кредитной организации.


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