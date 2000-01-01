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Немецкий суд обязал Тесла прекратить вырубку деревьев 17.02 12:16   MIGnews.com

Немецкий суд обязал Тесла прекратить вырубку деревьев

Немецкий суд обязал компанию Тесла прекратить вырубку лесов для постройки первого европейского завода по производству автомобилей и аккумуляторов под Берлином.

Американский производитель электромобилей объявил в ноябре прошлого года о планах строительства завода Gigafactory в Грюнхайде в восточном штате Бранденбург. Об этом сообщает The Guardian.

Решение, вынесенное высшим административным судом Берлина и Бранденбурга, было принято после того, как государственное экологическое управление выдало разрешение на расчистку 92 гектаров леса для строительства завода. При этом, разрешение на непосредственно строительство Gigafactory еще не было предоставлено, а это означает, что компания Илона Маска готовит почву на свой страх и риск.

В своем заявлении суд заявил, что издал приказ о прекращении вырубки деревьев за три дня до планируемых сроков завершения работ.

Сообщается, что жалоба была подана группой экологов под названием Grüne Liga Brandenburg (Зеленая лига Бранденбурга).


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