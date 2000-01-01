Немецкий суд обязал Тесла прекратить вырубку деревьев
Немецкий суд обязал компанию Тесла прекратить вырубку лесов для постройки первого европейского завода по производству автомобилей и аккумуляторов под Берлином.
Американский производитель электромобилей объявил в ноябре прошлого года о планах строительства завода Gigafactory в Грюнхайде в восточном штате Бранденбург. Об этом сообщает The Guardian.
Решение, вынесенное высшим административным судом Берлина и Бранденбурга, было принято после того, как государственное экологическое управление выдало разрешение на расчистку 92 гектаров леса для строительства завода. При этом, разрешение на непосредственно строительство Gigafactory еще не было предоставлено, а это означает, что компания Илона Маска готовит почву на свой страх и риск.
В своем заявлении суд заявил, что издал приказ о прекращении вырубки деревьев за три дня до планируемых сроков завершения работ.
Сообщается, что жалоба была подана группой экологов под названием Grüne Liga Brandenburg (Зеленая лига Бранденбурга).