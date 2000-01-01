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Miniso запустил франчайзинговую программу в Израиле | Фото:18.02 07:11   MIGnews.com

Miniso запустит франчайзинговую программу в Израиле

Японская торговая сеть Miniso намерена открыть в ближайшие пять лет 30 торговых точек в Израиле.

Первый магазин будет открыт в Тель-Авиве в ближайшие месяцы, затем на протяжении года начнут работать еще девять филиалов в разных городах.

Отметим, Miniso – японские бюджетные промтоварные магазины. Согласно сообщению компании, из 9000 наименований, продающихся в ее магазинах во всем мире, в Израиле на первых порах будут продаваться порядка 5000, причем половина из них – по цене не выше 19 шекелей 90 агор.

Торговая сеть Miniso была создана в Японии в 2013 году, она расширяется со скоростью 100 магазинов в месяц и насчитывает уже 3500 магазинов в разных странах. Кроме азиатских государств, магазины Miniso имеются в США, Канаде, Мексике, Бразилии, Австралии, Марокко, ЮАР, а также в Европе – в Германии, Испании, России и т. д.
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