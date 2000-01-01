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Израильтяне могут попрощаться с Cofix по 5 шекелей | Фото: @roxyjanuszko/Instagram17.02 09:40   MIGnews.com

Израильтяне могут попрощаться с Cofix по 5 шекелей

Сеть кошерных кофеен Cofix, которая в свое время привела к снижению цен в заведениях по всему Израилю, объявила, что отходит от своей ценовой политики продавать все в меню по единой цене в 5 шекелей. Основатель и директор компании Ави Кац анонсировал небольшое поднятие таксы – со следующей недели в меню всех 20 кафе сети будет указана новая цена в 6 шекелей.

"Повышение цен, в первую очередь, позволит нам и дальше оставаться крепкой сетью, увеличить ассортимент нашей продукции и расшириться до 100 дополнительных заведений, что было невозможно при цене в Cofix в 5 шекелей", - сказано на странице сети в Facebook.

Помимо кофе и чая, согласно информации на сайте Cofix, в кофейнях сети продаются бутерброды, выпечка, соки, товары для здоровья, десерты, мороженое, молочные продукты, фрукты, овощи, закуски и различные непродовольственные товары.

С 2013 года, когда в Израиле открылся первый Cofix, последовало появление и аналогичных сетей. В том числе открылся и Super Cofix – дочерняя компания первопроходца, которая расширилась куда сильнее, до восьми сотен кофеен. В ней цена останется прежней.

В октябре 2016 года открылся первый Cofix за пределами Израиля – на Красной площади в Москве, однако Ави Кац планирует открыть филиал и в Лондоне.
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