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17.01 12:26   MIGnews.com

Египет через год достигнет энергетической независимости

Министр нефти Египта Тарик аль-Молла сообщил о том, что в 2018 году страна выйдет на уровень "газовой независимости", и будет удовлетворять свои потребности в природном газе за счет собственных ресурсов.
Это еще более снижает вероятность того, что Египет будет покупать газ с израильского месторождения Тамар.

На настоящий момент Египет экспортирует 47 миллиардов кубометров газа в год.

По данным египетского правительства, в настоящий момент Египет тратит 250 миллионов долларов в месяц на покупку газа за рубежом.

По данным министра Молла, этого достаточно для того, чтобы удовлетворить все нужды Египта в газе, в первую очередь - потребности промышленности и производства электроэнергии.

Оптимизм Молла основывается на том, что уже начались поставки с египетского месторождения Зохр. К концу текущего года там добудут 11 миллиардов кубометров газа. Также ожидается увеличение производства на существующих месторождениях, в первую очередь, в районе Александрии. Египет также подписал несколько важных соглашений на разведку газа с ведущими мировыми энергетическими компаниями - британской BP и французской Total .
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