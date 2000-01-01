Египет через год достигнет энергетической независимости
Министр нефти Египта Тарик аль-Молла сообщил о том, что в 2018 году страна выйдет на уровень "газовой независимости", и будет удовлетворять свои потребности в природном газе за счет собственных ресурсов.
Это еще более снижает вероятность того, что Египет будет покупать газ с израильского месторождения Тамар.
На настоящий момент Египет экспортирует 47 миллиардов кубометров газа в год.
По данным египетского правительства, в настоящий момент Египет тратит 250 миллионов долларов в месяц на покупку газа за рубежом.
По данным министра Молла, этого достаточно для того, чтобы удовлетворить все нужды Египта в газе, в первую очередь - потребности промышленности и производства электроэнергии.
Оптимизм Молла основывается на том, что уже начались поставки с египетского месторождения Зохр. К концу текущего года там добудут 11 миллиардов кубометров газа. Также ожидается увеличение производства на существующих месторождениях, в первую очередь, в районе Александрии. Египет также подписал несколько важных соглашений на разведку газа с ведущими мировыми энергетическими компаниями - британской BP и французской Total .