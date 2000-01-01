17.01 16:08 MIGnews.com

Все французы смогут получать по 750 евро в месяц просто так

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Во Франции могут ввести безусловный поголовный доход для всех жителей республики в размере 750 евро в месяц. Об этом пишет издание Metro, исходя из того, что на выборах президента с таким обещанием выступили как минимум 2 из 7 представителей правящей Социалистической партии.Данная мера должна помочь выжить тем гражданам, которые могут потерять работу в результате роботизации производства и внедрения технологии искусственного интеллекта, а к 2025 году количество таких людей может достичь 3 миллионов. Так утверждает кандидат в президенты, экс-министр образования Бенуа Хамон, который обещал в случае своей победы постепенное внедрение безусловного дохода для всех совершеннолетних французов.Он утверждает, что эта скромная, но регулярная выплата избавит людей от страха будущего, а также предоставит им возможность больше посвящать времени себе и своим родным.По плану Хамона изначально безусловный доход в размере 600 евро будет введен для малоимущих и молодых французов (18-25 лет), но постепенно он расширится на всех граждан Франции и причем увеличится до 750 евро. Госказне такая инициатива будет стоить около 400 млрд. евро ежегодно.Чтобы частично покрыть расходы от своей затеи кандидат в президенты предлагает обложить налогами продукцию, производимую роботами, которые со временем потеснят французов с их рабочих мест. Противники этой идеи уже высказали предположение, что это лишь подтолкнет корпорации переместить роботов за пределы достижения французских сборщиков налогов.