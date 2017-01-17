Тоннели на шоссе №1: От Тель-Авива до Иерусалима за 35 минут

Для этого построены два тоннеля, каждый длиной в 800 метров и шириной в три полосы.
Одновременно, будет закрыт перекресток Харель.
Критики проекта утверждают, что это ударит по десяткам тысяч жителей Мевасерет Цион и окрестностей, о которых никто не подумал. До последнего времени существовало три въезда в Мевасерет Цион. Один был закрыт полгода назад, второй, которым также пользуется множество солдат, будет закрыт в пятницу. После этого жителям Мевасерет Цион придется доезжать до Абу Гош, там разворачиваться и выезжать на шоссе. Это еще больше увеличит нагрузку на шоссе.
Министерство транспорта одобрило строительство дополнительных выездов к Мевасерет Цион, но осуществление этого проекта займет еще минимум три с половиной года. Строительство временного выезда займет минимум полгода. До этого, предупреждают корреспонденты второго канала, на шоссе будет царить хаос.