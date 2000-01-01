17.01 11:20 MIGnews.com

Несмотря ни на что: цены на недвижимость продолжают расти

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2016 год стал годом больших разочарований для министра финансов Израиля Моше Кахлона.Несмотря на предпринимаемые им и его командой усилия, цены на рынке недвижимости продолжают расти, а программа “доступного жилья” пока не приносит желаемых результатов.По данным центрального бюро статистики, индекс цен недвижимости в октябре-ноябре вырос на 8,1%. Это произошло несмотря на увеличение ввода в строй нового жилья и на меры предпринимаемые против покупок квартир с целью инвестиций. Количество покупок квартир для инвестиций значительно сократилось после принятия закона о налоге на покупку третьей квартиры. Количество квартир проданных инвесторами превзошло количество квартир ими купленных - но это не отразилось на ценах на жилье.Одним из побочных явлений принятия закона о налоге на третью квартиру стало увеличение ренты для арендаторов квартир, за счет которой хозяева жилья пытаются компенсировать свои потери.