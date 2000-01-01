16.12 17:19 MIGnews.com

Intel купила израильский стартап за 2 миллиарда долларов

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Корпорация Intel объявила о приобретении израильского разработчика микросхем для искусственного интеллекта Habana Labs за 2 миллиарда долларов. Habana Labs разрабатывает программируемые ускорители для центров обработки данных.Исполнительный вице-президент Intel и генеральный менеджер Data Platforms Group Навин Шеной прокомментировала покупку.Habana останется независимым бизнес-подразделением и будет по-прежнему возглавляться нынешней командой менеджеров. Компания будет подчиняться Intel Data Platforms Group. Эта комбинация дает Habana доступ к ресурсами Intel AI.Председатель компании Авигдор Вилленц станет старшим советником в бизнес-подразделении, а также в Intel. Habana будет по-прежнему базироваться в Израиле, где Intel является крупнейшим работодателем в частном секторе. Несколько лет назад Intel приобрела компанию по производству автотехники Mobileye за более чем 15 миллиардов долларов.До этой сделки Intel Capital была инвестором Habana. Среди других инвесторов из - генеральный директор Cadence Design Systems, Лип-Бу Тан, венчурные партнеры Bessemer, Battery Ventures и Samsung. Habana Labs работает в Тель-Авиве, Кейсарии, Сан-Хосе, Пекине и Гданьске. Стартап основан в 2016 году и с тех пор привлек 120 миллионов долларов.Генеральный директор Habana Давид Дахан сказал: "Нам повезло, что мы познакомились с Intel и сотрудничаем с ней, учитывая ее инвестиции в Habana, и мы очень рады официально присоединиться к команде."Обучающий процессор Gaudi AI компании Habana в настоящее время проводит выборочные работы с избранными масштабными клиентами. Ожидается, что обучающие системы для больших узлов на базе Gaudi обеспечат увеличение пропускной способности в 4 раза по сравнению с системами, построенными на эквивалентном количестве графических процессоров.