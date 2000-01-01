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Израиль начал экспорт природного газа в Египет | Фото:16.12 15:00   MIGnews.com

Израиль начал экспорт природного газа в Египет

В понедельник, 16 декабря, министр энергетики Юваль Штайниц дал зеленый свет на начало израильского экспорта природного газа в Египет. Указ был выдан после завершения необходимых "профессиональных процедур", включая получение разрешения от Антимонопольного органа и рекомендации Комитета по концентрации в экономике.

Экспорт газа будет осуществляться из Тамарского и Левиафанского газовых месторождений, предназначенных как для внутреннего использования и экспорта сжиженного природного газа. "Некоторое время назад я подписал разрешение на экспорт природного газа из Израиля в Египет", - сказал Штайниц.

"При этом Израиль впервые в своей истории становится экспортером энергии и важным партнером на региональном энергетическом рынке."

"Экспорт газа в Египет из месторождений Левиафан и Тамар является наиболее значительным экономическим сотрудничеством между Израилем и Египтом с момента подписания мирного соглашения между странами. Это историческая веха для Государства Израиль. Революция природного газа делает нас энергетической сверхдержавой и обеспечит не только огромные доходы для страны, но и значительное сокращение загрязнения воздуха."

Соглашение, подписанное в понедельник, предусматривает экспорт в общей сложности 60 миллиардов кубометров природного газа из Левиафана, который должен начаться в конце этого месяца, и 25 миллиардов кубометров из Тамар в течение следующих 15 лет. Существующая сделка оценивается в 15 миллиардов долларов.


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