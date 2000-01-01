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ПА останется без электричества из-за долгов | Фото:16.12 14:19   MIGnews.com

ПА останется без электричества из-за долгов

Израильская электрическая корпорация во вторник отключит линии электропередач в Палестинской автономии из-за огромного долга.

Об этом сообщает "Исраэль Хайом".

Свет отключат в полночь с понедельника на вторник на три часа. Кроме того, корпорация добавит в список больше городов, которые попадают под такую меру.

В частности, задолженность по свету составляет более 1,7 миллиарда шекелей и продолжает накапливаться уже несколько лет. В мае 2018 года было подписано "историческое" соглашение, в соответствии с которым ПА выплатит задолженность 915 миллионов шекелей в 48 платежей, но этого так и не произошло.


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