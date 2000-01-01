Израиль и Черногория заключили многомилионную сделку
Израиль и Черногория подписали первое оборонное соглашение с участием концерна Elbit System на сумму в 35 млн долларов.
По данным The Jerusalem Post, подписание контракта состоялось в Тель-Авиве между Управлением международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Израиля (СИБАТ) и Министерством обороны Черногории.
"Это первое соглашение приветствуется всеми нами в Министерстве обороны как ступенька к расширению и углублению нашего сотрудничества с государством Черногория, нашим стратегическим союзником в НАТО и другом Государства Израиль", — сказал бригадный генерал в отставке Яир Кулас.
По его словам, этот контракт отражает ценность израильских оборонных инноваций в решении проблем, с которыми могут столкнуться стратегические партнеры и союзники.
Соглашение обеспечивает Elbit Systems контракт на сумму около 35 миллионов долларов США на поставку передовых станций дистанционного управления (RCWS), которые будут интегрированы в американские легкие тактические бронемашины (JLTV).
В рамках контракта Elbit Systems выполнит полную интеграцию за три года и обеспечит материально-техническую поддержку в течение семи лет. Также стороны договорились о передаче со стороны Израиля экспертных знаний и ноу-хау посредством обучения и руководства с черногорскими вооруженными силами.