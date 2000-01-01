Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Турция угрожает США ответным ударом | Фото:16.10 21:26   MIGnews.com

Ситуация накаляется: Турция угрожает США ответным ударом

Министерство иностранных дел Турции готовит ответные санкции против Соединенных Штатов.

Об этом, на следующий день после того, как Вашингтон применил аналогичные меры из-за наступления Анкары в Сирии, объявил пресс-секретарь президента Ибрагим Калин.

По словам представителя Эрдогана, американским чиновникам ранее было "четко сказано", что Турция не собирается объявлять о прекращении огня в Сирии, а также вести переговоры с курдами.

Также об ответных санкциях Анкары объявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, выступая в парламенте. Он подчеркнул, что угрозы и санкции против Турции недопустимы.

По словам Чавушолгу, он надеется на отказ Конгресса США от "разрушительного подхода" президента Дональда Трампа. Более того, он обратил внимание на "критическое положение" турецко-американских отношений.

Напомним, что 15 октября США ввели санкции против Турции из-за военной операции в Сирии. Соответствующая мера касается министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и главы Министерства природных ресурсов Фатиха Донмеза.

Позже Эрдоган ответил, что введение санкций со стороны Соединенных Штатов абсолютно не вызывают у него никакого беспокойства. А операция будет продолжена. Тем не менее, через полдня президент Турции неожиданно заявил, что Анкара все же может остановить военную операцию. Но для этого курдские отряды должны сложить оружие и выйти из запланированной "безопасной зоны". Он давал срок на размышления до вечера, 16 октября.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:12
Беннет и Шакед: уничтожим правительство левого меньшинства
20:55
Помпео прилетит в Израиль: какова цель визита
20:00
Мать Иссахар встретилась с министром: ушла расстроенной
19:32
Эрдоган о наступлении: мы никому больше не доверяем
18:58
ЧП с молнией на пляже: ребенок умер в больнице
18:30
Ситуация в Сирии: силы Асада взяли новый город
17:51
Найдена неизвестная ранее причина развития шизофрении
16:50
Филиппины встряхнуло мощное землетрясение
16:17
Отказ Заворотнюк: рассекречены скандальные факты о вакцине
15:59
Уровень антисемитизма в Англии пугающе растет
15:08
ЕС просят усилить охрану дипмиссий Турции
14:39
С арендой анклава Цофар Иорданией возникли противоречия
14:17
Отравление тунцом в Тель-Авиве: было тяжело дышать
13:55
Коэн: третьих выборов не будет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus