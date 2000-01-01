16.10 21:26 MIGnews.com

Ситуация накаляется: Турция угрожает США ответным ударом

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Министерство иностранных дел Турции готовит ответные санкции против Соединенных Штатов.Об этом, на следующий день после того, как Вашингтон применил аналогичные меры из-за наступления Анкары в Сирии, объявил пресс-секретарь президента Ибрагим Калин.По словам представителя Эрдогана, американским чиновникам ранее было "четко сказано", что Турция не собирается объявлять о прекращении огня в Сирии, а также вести переговоры с курдами.Также об ответных санкциях Анкары объявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, выступая в парламенте. Он подчеркнул, что угрозы и санкции против Турции недопустимы.По словам Чавушолгу, он надеется на отказ Конгресса США от "разрушительного подхода" президента Дональда Трампа. Более того, он обратил внимание на "критическое положение" турецко-американских отношений.Напомним, что 15 октября США ввели санкции против Турции из-за военной операции в Сирии. Соответствующая мера касается министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и главы Министерства природных ресурсов Фатиха Донмеза.Позже Эрдоган ответил, что введение санкций со стороны Соединенных Штатов абсолютно не вызывают у него никакого беспокойства. А операция будет продолжена. Тем не менее, через полдня президент Турции неожиданно заявил, что Анкара все же может остановить военную операцию. Но для этого курдские отряды должны сложить оружие и выйти из запланированной "безопасной зоны". Он давал срок на размышления до вечера, 16 октября.