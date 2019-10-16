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С арендой анклава Цофар Иорданией возникли противоречия | Фото:16.10 14:39   MIGnews.com

С арендой анклава Цофар Иорданией возникли противоречия

В сети 16 октября появилась противоречивая информация об аренде анклава Цофар в Араве властями Иордании.

По данным "Маарив", власти накануне истечения соглашения объявили о готовности продлить срок еще на полгода.

Уточняется, что решение о пролонгации принял король Иордании Абдалла Второй. За это время предполагается разработать новую "бизнес-модель", которая позволила бы продолжить работу израильских фермеров на территории.

Тем временем, издание Jewish Press со ссылкой на заявление МИД Иордании сообщает, что внешнеполитическое ведомство дало опровержение информации о пролонгации срока аренды.

"Мы ведем переговоры, но не об аренде. Срок аренды продлен не будет", –цитируется заявление представителя МИД Иордании.

В 1994 году между Израилем и Иорданией был заключен договор, предусматривающий аренду Нахараим и Цофара на 25-летний срок с возможностью пролонгации. Срок действия мирного соглашения истекает 10 ноября 2019 года.


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