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Алмазная промышленность Израиля находится под угрозой | Фото:16.10 13:36   MIGnews.com

Алмазная промышленность Израиля находится под угрозой

Экспорт драгоценных камней в Израиле сократился на 22% с начала 2019 года на фоне замедления мировой экономики и проблем в международной торговле.

Об этом в комментарии Ynet рассказал президент Израильской алмазной биржи Йорам Дваш.

По его словам, экспорт камней в первые три квартала 2019 года составил 2,62 млрд долларов против 3,32 млрд за аналогичный период в 2018 году. В третьем квартале импорт и экспорт упали на 28%.

"Существует глобальный кризис. Правительство должно помочь алмазной промышленности. Везде люди помогают, потому что понимают, что сейчас – трудные времена. Торговая война Трампа с Китаем и протесты в Гонконге действительно влияют на отрасль. На Гонконг приходится около 30% нашего экспорта. Правительство Гонконга заявило, что в последнее время больше всего пострадал сектор ювелирной промышленности", – пояснил Дваш.

По его словам, гонконгские ювелирные сети продают камни за миллиарды долларов в год. Потребителями в основном являются китайцы среднего и высшего класса.

"В настоящее время китайское правительство не выдает китайцам визы для поездки в Гонконг, чтобы оказать давление на деловое сообщество и нанести ущерб экономике. Это парализует рынок алмазов", – подчеркнул Дваш.


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