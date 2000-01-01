16.09 09:01 MIGnews.com

Цены на нефть взлетели на 15%

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По информации CNN, во время ночных торгов нефтяными фьючерсами на азиатских биржах зафиксирован взлет цен на 15%.Цена фьючерса на баррель нефти марки Брент достигла 68 долларов.Позднее цены несколько снизились, тем не менее, в общем они поднялись на 10-12%.Фьючерсы на бензин подорожали на 9%.Причиной взлета цен на нефть и нефтепродукты стали атаки против основных саудовских нефтеперерабатывающих заводов. В результате атаки против комплекса в Абакейк Саудовская Аравия вынуждена наполовину сократить производство нефти. Трейдеры считают неизбежными сбои в международной цепочке снабжения нефтью.Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение об открытии нефтяных резервов страны.