Amazon подписал соглашение с Почтой Израиля

Компания Amazon перед официальным запуском израильского портала подписала эксклюзивное соглашение с "Почтой Израиля".
Об этом стало известно авторитетному изданию Globes.
"Почта Израиля" будет доставлять посылки Amazon по стране, что должно увеличить доход почтовой компании на десятки миллионов шекелей в год. По предварительным оценкам, до конца 2019 года она отправит по назначению около 70 миллионов посылок из-за рубежа.
Amazon готовится начать свою деятельность в Израиле к концу следующей недели. Ранее ритейлер работал над созданием версии своего веб-сайта на иврите.