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Amazon подписал соглашение с Почтой Израиля | Фото:16.09 20:47   MIGnews.com

Amazon подписал соглашение с Почтой Израиля

Компания Amazon перед официальным запуском израильского портала подписала эксклюзивное соглашение с "Почтой Израиля".

Об этом стало известно авторитетному изданию Globes.

"Почта Израиля" будет доставлять посылки Amazon по стране, что должно увеличить доход почтовой компании на десятки миллионов шекелей в год. По предварительным оценкам, до конца 2019 года она отправит по назначению около 70 миллионов посылок из-за рубежа.

Amazon готовится начать свою деятельность в Израиле к концу следующей недели. Ранее ритейлер работал над созданием версии своего веб-сайта на иврите.


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