Индекс фондовой биржи Саудовской Аравии рухнул

Индекс фондовой биржи Саудовской Аравии упал более чем на 2,3% на открытии воскресных торгов из-за недавнего нападения на крупнейший нефтеперерабатывающий завод.
По данным CNBC, показатель The Tadawul All Share Index составил 7629,49 пункта.
По словам аналитиков, стране может потребоваться несколько недель, чтобы восстановить прежние показатели поставок нефти. Нападения на два нефтеперерабатывающих завода лишили Саудовскую Аравию более половины добываемой нефти, что составляет примерно 5% мирового предложения.
"Если ущерб (после оценки, – ред.) будет значительным, это приведет к длительным перебоям в поставках", – сказал главный аналитик Eurasia Group по Ближнему Востоку Айхам Камел.
По мнению аналитиков, если в стране и дальше не будет работать половина нефтедобывающей отрасли, то это повлияет на производство почти 5 миллионов баррелей сырья в день, а цены подскочат на $5-10 за баррель и в дальнейшем могут пробить отметку в $100.