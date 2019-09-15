Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Индекс фондовой биржи Саудовской Аравии упал после атаки | Фото:16.09 14:41   MIGnews.com

Индекс фондовой биржи Саудовской Аравии рухнул

Индекс фондовой биржи Саудовской Аравии упал более чем на 2,3% на открытии воскресных торгов из-за недавнего нападения на крупнейший нефтеперерабатывающий завод.

По данным CNBC, показатель The Tadawul All Share Index составил 7629,49 пункта.

По словам аналитиков, стране может потребоваться несколько недель, чтобы восстановить прежние показатели поставок нефти. Нападения на два нефтеперерабатывающих завода лишили Саудовскую Аравию более половины добываемой нефти, что составляет примерно 5% мирового предложения.

"Если ущерб (после оценки, – ред.) будет значительным, это приведет к длительным перебоям в поставках", – сказал главный аналитик Eurasia Group по Ближнему Востоку Айхам Камел.

По мнению аналитиков, если в стране и дальше не будет работать половина нефтедобывающей отрасли, то это повлияет на производство почти 5 миллионов баррелей сырья в день, а цены подскочат на $5-10 за баррель и в дальнейшем могут пробить отметку в $100.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:40
Басков выложил пророческое видео с Заворотнюк
15:10
Гонконг: задержаны 89 участников протестов
14:39
Летчики столкнувшихся самолетов заплатят за ремонт
14:35
Кахоль Лаван "сотрет" Аводу
14:15
Только Нетаниягу – лидер, которому равных нет
14:06
Подсчитано сколько не доплачивают женщинам в Голливуде
14:00
Тиби – Смотричу: Мерзкий расист, ты и твоя жена – мусор!  
13:55
На этот раз выбирайте себя и национальный интерес!
13:43
В Израиле появился "умный пляж"
13:39
День выборов: бесплатные поездки на маршрутах Эгед
13:31
Дизайнер Флорес случайно оголил телеведущую
13:23
Что случилось, когда в студии столкнулись Барак и Смотрич  
13:17
Только Либерман остановит "государство Галахи"
12:50
ЦАХАЛ получил нового пресс-секретаря: что известно
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus