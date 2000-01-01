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7500 шекелей за работника: принят закон о помощи бизнесу 16.06 07:51   MIGnews.com

7500 шекелей за работника: принят закон о помощи бизнесу

Рано утром 16 июня Кнессет одобрил законопроект о помощи бизнесу. Закон предусматривает выплату грантов предприятиям, на которые возвращаются работники, отправленные в неоплачиваемый отпуск из-за эпидемии коронавируса.

Государство будет выплачивать работодателю по 7500 шекелей за каждого работника, вернувшегося на рабочее место в июне и по 3500 шекелей за каждого, вернувшегося  в мае.

Осуществление закона обойдется бюджету в 5,55 миллиардов шекелей. Положения закона распространяются на граждан Израиля от 18 лет и до возраста выхода на пенсию, и получавших зарплату от 3300 шекелей  в месяц. Таким образом, закон охватывает и людей, работавших на неполную ставку.

Грант разделят на четыре месячных выплаты. Таким образом законодатель надеется гарантировать продолжительность занятости возвращающихся на рабочие места.

Сотни тысяч израильтян из-за локдауна и остановки экономической активности оказались безработными. В апреле уровень безработицы достиг 27%, количество безработных превысило один миллион человек.

По данным службы занятости, с тех пор более 300 тысяч человек вернулись на работу. Портала ynet сообщает, что если в середине апреля безработными были более 1,2 миллиона человек, то на конец прошлой недели их было 950 тысяч.

Уровень дефицита государственного бюджета Израиля увеличился с 4,8% от ВНП в апреле до 6% в мае.

По данным центрального бюро статистики, за первый квартал 2020 года израильская экономика сжалась на 7,1%. Речь идет о самом резком экономическом падении за последние 20 лет. Сжатие экономики было более масштабным, чем после атак 9/11 и финансового кризиса 2008 года.


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