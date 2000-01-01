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В Израиле закроются 70 000 предприятий | Фото:16.06 21:13   MIGnews.com

В Израиле закроются 70 000 предприятий

Из-за долговременных последствий замедления экономического роста во время пандемии, в Израиле могут закрыться до 70 000 предприятий. Об этом говорится в докладе Кнессета, передает новостной сайт Ynet.

В отчете говорится, что в течение года ожидается открытие 30 000 новых предприятий, в результате чего Израиль потеряет 40 000 предприятий.

В сообщениях СМИ и в социальных сетях, распространены фотографий витрин в центре города в Тель-Авиве и Иерусалиме, на которых все чаще появляются вывески "аренда".

Напомним, что с вечера понедельника, 15 июня, в Израиле было зарегистрировано 258 новых случаев коронавируса.

Это является наибольшим приростом случаев заражения за сутки с конца апреля.


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