16.06 21:13 MIGnews.com
В Израиле закроются 70 000 предприятий
Из-за долговременных последствий замедления экономического роста во время пандемии, в Израиле могут закрыться до 70 000 предприятий. Об этом говорится в докладе Кнессета, передает новостной сайт Ynet.
В отчете говорится, что в течение года ожидается открытие 30 000 новых предприятий, в результате чего Израиль потеряет 40 000 предприятий.
В сообщениях СМИ и в социальных сетях, распространены фотографий витрин в центре города в Тель-Авиве и Иерусалиме, на которых все чаще появляются вывески "аренда".
Напомним
, что с вечера понедельника, 15 июня, в Израиле было зарегистрировано 258 новых случаев коронавируса.
Это является наибольшим приростом случаев заражения за сутки с конца апреля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии